Walmart cauta in vista incontro con investitori: circolano rumors taglio addetti

Walmart

(Teleborsa) -offre segnali cautamente positivi nel circuito pre-market, indicando in prossimità dell'apertura una 148,85 dollari, dopo aver chiuso la sessione regolare della vigilia a 148,69 dollari (+0,84%).La big del settore retail, ma indiscrezioni di Bloomberg, circolate ieri, parlano di un possibilepresso cinque magazzini di e-commerce in USA. I licenziamenti includerebbero 1.000 posti in un magazzino presso Fort Worth, in Texas, 600 posti in un centro logistico della Pennsylvania, 400 in Florida e 200 nel New Jersey, ma sono previste anche ulteriori riduzioni in California.Walmartla notizia dei tagli, che circola da qualche tempo, ma potrebbe dare ulteriori indicazioni nell'incontro con gli investitori.