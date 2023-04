Banca di Credito Popolare, utile e dividendo in crescita nel 2022

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 con undi 5,3 milioni di euro e un sensibile miglioramento dell', sceso al 3,21% dal 5,01% del 2021, e una diminuzione pari al 33% dello stock di crediti deteriorati netti. In crescita, a 4,851 miliardi di euro (+0,8%) le masse intermediate con l'aumento degli impieghi netti alla clientela (+3%), della raccolta diretta (+1%) e della raccolta indiretta al netto della componente istituzionale (+1,9%).La banca ha confermato, anche per il 2023, la distribuzione del dividendo, in crescita rispetto al 2022. La proposta di ripartizione dell'utile formulata dal CdA prevede la distribuzione di unnella misura di 0,25 euro lordi (0,16 euro nel 2022) per ciascuna azione in circolazione, oltre a 150 mila euro destinati al fondo di beneficenza.