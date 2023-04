Banca Generali, a marzo raccolta netta di 665 milioni di euro

Banca Generali

(Teleborsa) -ha registrato unapari a 665 milioni di euro a, in un incremento del 39% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e del 50% rispetto a febbraio. Da inizio anno i flussi hanno superato gli 1,5 miliardi di euro (+4% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno)."Unrispetto allo scorso anno a conferma della forte attenzione delle famiglie in merito alla tutela del risparmio e del patrimonio - ha commentato l'- Nonostante la persistente volatilità e l’incertezza dello scenario economico la centralità della consulenza e i vantaggi delle gestioni attive e adattive si confermano punti di forza del modello d'offerta".La società segnala un "ritorno d'attenzione sulle", in particolare quelle in grado di esprimere protezione, che complessivamente sono aumentate di 123 milioni con i contributi in evidenza dei contenitori finanziari (77 milioni nel mese e 156 milioni da inizio anno) e dei fondi di casa (56 milioni nel mese e 122 milioni da inizio anno).hanno registrato una accelerazione nelle ultime settimane grazie al lancio di nuove iniziative (35 milioni di raccolta netta contro i -63 milioni del mese precedente per un totale di deflussi da inizio anno di 49 milioni). Leevidenziano un segno ancora negativo (raccolta negativa per 255 milioni a marzo e 655 milioni da inizio anno), ma in miglioramento nelle ultime due settimane grazie al rinnovo della gamma di offerta.Banca Generali segnala che prosegue l'interesse della clientela per indirizzare la liquidità verso i(risparmio amministrato totale pari a 762 mln a marzo e 1.846 mln da inizio anno). Molto forti anche i risultati sul(nuove emissioni, obbligazioni strutturate e certificates) con un dato mensile di 180 milioni e un contributo di 414 milioni da inizio anno.sono quasi triplicati rispetto allo scorso anno attestandosi a 147 milioni (336 milioni da inizio anno). La raccolta netta nei servizi d'investimento (contenitori finanziari + consulenza evoluta a cui è abbinato il pagamento di una fee) è cresciuta a marzo di 270 milioni (539 milioni da inizio anno).