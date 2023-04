Borsa Italiana, Euronext: completata migrazione mercati azionari ed ETF su piattaforma europea Optiq

(Teleborsa) -, annuncia oggi il successo della migrazione dei mercati azionari ed ETF di, Gruppo Euronext, su Optiq, l’innovativa piattaforma di trading di Euronext., ventidue mesi dopo l'ingresso di Borsa Italiana in Euronext e nove mesi dopo il trasferimento del Core Data Centre di Euronext dal Regno Unito all'Italia. La migrazione è unae porterà sostanziali e immediate sinergie di ricavo, contribuendo al raggiungimento degliper il 2024.L'integrazione dei mercati dei capitali dell'Italia, la terza economia europea, nel più grande pool di liquidità europeo di Euronext porterà benefici importanti all'ecosistema dei mercati finanziari europeo, a supporto del finanziamento dell'economia reale.Con questo traguardo, Euronext conferma la sua posizione di principale sede di negoziazione in Europa. L’innovativa piattaforma tecnologica Optiq di Euronext gestisce il 25% delle attività di trading1 azionario europeo, con migliaia di investitori istituzionali e individuali attivi. La piattaforma Optiq è l'unico punto di accesso per gli investitori istituzionali nazionali e internazionali, nonché per gli investitori individuali, per negoziare tutti i titoli dei sette mercati di Euronext in Europa, fornendo ai partecipanti le migliori condizioni di best execution e qualità di mercato. Euronext è la principale sede di quotazione in Europa, con attualmente circa 1.930 emittenti quotati sulle borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi, e una capitalizzazione di mercato aggregata di oltre 6,3 trilioni di euro a fine dicembre 2022. 3.044 ETP (Exchange Traded Products)2, di oltre 40 emittenti, sono quotati sui mercati regolamentati di Euronext, offendo un’ampia varietà di prodotti, una profonda liquidità e una qualità di mercato superiore.Gli emittenti sui mercati di Borsa Italiana hanno ora accesso continuo a un numero significativamente maggiore di investitori, a un network più ampio di intermediari e a una qualità di mercato superiore.. Innovazioni tecnologiche, funzionalità ampliate e nuovi servizi sono già stati implementati nella piattaforma Optiq, sfruttando le sinergie e le competenze congiunte di Euronext e di Borsa Italiana per migliorare l'efficienza operativa e i livelli di servizio per gli emittenti e tutti gli operatori di mercato., ha detto: "Entrando a far parte del più grande pool di liquidità europeo di Euronext, rafforziamo ulteriormente i mercati dei capitali italiani., oltre che per l’intero ecosistema dei mercati finanziari europeo.", ha commentato: “Dopo il successo della migrazione del nostro Core Data Centre nell'Unione Europea completata lo scorso giugno 2022, abbiamo ora realizzato la migrazione dei mercati azionari ed ETF di Borsa Italiana, 22 mesi dopo la chiusura dell'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana.. Questa migrazione è una tappa fondamentale nella costruzione della Capital Markets Union. Negli ultimi anni Euronext ha creato il più grande pool di liquidità europeo e la principale sede di negoziazione in Europa, gestendo il 25% dell'attività di trading azionario europeo e garantendo la migliore esecuzione e una qualità di mercato superiore a tutti i partecipanti al mercato. Euronext ha confermato la sua ambizione di essere la principale infrastruttura di mercato in Europa, promuovendo la quotazione e la negoziazione di titoli azionari per soddisfare le esigenze dell'economia europea. Siamo molto orgogliosi di questo traguardo per il quale i team di Euronext hanno lavorato a stretto contatto con i nostri clienti e stakeholders".La prima fase del piano di migrazione dei mercati di Borsa Italiana su Optiq ha riguardato le azioni e gli ETF. Il completamento di questa prima fase apre ora la strada alla migrazione dei mercati fixed income, warrant e certificati nel quarto trimestre 2023, seguita dai mercati dei derivati e commodities. Inoltre, nell'ambito della strategia di Euronext di espandere la propria presenza lungo l'intera catena di valore, l'espansione di Euronext Clearing a tutti i mercati Euronext è prevista per i titoli azionari nel quarto trimestre del 2023 e per i derivati e le commodities nel terzo trimestre del 2024.