Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

(Teleborsa) - Si confermano deboli, a metà seduta, le principali Borse del Vecchio Continente, sui rinnovati timori per il rallentamento dell'economia e un'inflazione ancora elevata. Gli investitori si spostano quindi sui beni rifugio a partire dall'oro che balza oltre 2mila dollari.Non hanno aiutato i segnali di debolezza giunti, la vigilia, dal mercato del lavoro americano, che hanno alimentato le paure per l'economia statunitense. Si guarda ora alle statistiche odierne in arrivo da ADP che fornisce la stima dei nuovi occupati in marzo e, che sarà seguita venerdì, dai dati ufficiali del dipartimento del lavoro USA, quando la maggior parte dei mercati finanziari saranno chiusi per le festività pasquali.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,26%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%; piatta, che tiene la parità. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.154 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,49%),(+2,11%),(+2,11%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,29%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,70%.Tra i(+2,80%),(+2,75%),(+2,28%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,63%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,31%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)10:00: PMI composito (atteso 54,1 punti; preced. 52 punti)10:00: PMI servizi (atteso 55,6 punti; preced. 52,7 punti)11:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 1,7%).