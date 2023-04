Caso SIAE, Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Meta

(Teleborsa) -"per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con Siae della stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali".In particolare - si legge nella nota -le trattative per il rinnovo del contratto scaduto eliminando, altresì, i contenuti musicali tutelati da Siae dalle proprie piattaforme social e non avrebbe fornito alla società le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità.Secondo l’Autorità,, senza però fornire le opportune informazioni per valutarne l’effettiva congruità. A seguito dell’interruzione delle trattative, Meta ha eliminato dalle piattaforme social i contenuti musicali tutelati da Siae in modo che non fossero più fruibili dagli utenti. L’Autorità ritiene che l’abuso di dipendenza economica ipotizzato possa avere un impatto significativo per la tutela della concorrenza nei mercati interessati e comportare un grave danno per i consumatori., ma anche impedire agli autori che rappresenta - parte significativa di quelli attivi in Italia - di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia, che fruisce delle piattaforme social. Il comportamento di Meta potrebbe avere ripercussioni anche sugli autori rappresentati da altre società (collecting societies) e che sono contitolari dei diritti insieme ad autori tutelati da Siae. A ciò si aggiunga che l’ostacolo all’accesso dei contenuti musicali sulle piattaforme di Meta potrebbe avere effetti negativi anche per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell’ambito della legge sul diritto d’autore.Queste pratiche abusive, inoltre,omponente importante dell’offerta musicale italiana e internazionale.L'Antitrust ha avviato un'istruttoria per accertare un presunto abuso di dipendenza economica da parte di Meta nei confronti di Siae nella negoziazione della stipula della licenza d'uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali.Sono loro i primi ad essere danneggiati da questo mancato accordo. Per questo abbiamo chiesto al Governo di intervenire per una possibile mediazione tra le parti. E' evidente che, indipendentemente dall'intervento di oggi dell'Antitrust, alla fine servirà comunque un processo di negoziazione tra le parti. Speriamo che l'istruttoria possa servire a questo" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.Contestualmente all’l’Antitrust ha avviato anche il procedimento per adottare le eventuali misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990. L’interruzione della negoziazione tra. Di qui la necessità di un intervento cautelare che garantisca la riattivazione diNel corso dell'audizione, è arrivata anche lacome è stato dichiarato. La licenza è scaduta il 15 dicembre 2022, e già dallo scorso agosto abbiamo preso contatti per rinnovare l’accordo".Proprio in questi minuti, è arriva la replica diper questo rimaniamo, riferisce un portavoce di Meta dopo l'apertura dell'istruttoria da parte dell'Antitrust.