Credem, DNF 2022: focus su connessioni tra ambiente, economia e società

(Teleborsa) - Le attività svolte danel 2022 hanno consentito di contribuire al(Sustainable Development Goals - SDGs), mediante lo sviluppo di un piano strategico di sostenibilità definito nel 2019 e sono sintetizzate in quattro macro aree, in linea con i principi individuati dal World Economic Forum per favorire la misurazione e rendicontazione del valore sostenibile delle organizzazioni. Lo si legge nella "pubblicata oggi dalla banca."La Dichiarazione Non Finanziaria - ha dichiaratodi Credem - ci consente di riservare un importante momento di riflessione sulla sostenibilità d'impresa e sul fine prevalente che ci unisce a tutti i nostri Stakeholder: la creazione di valore condiviso nel lungo termine, attraverso il perseguimento e il soddisfacimento equilibrato dei nostri reciproci interessi; senza un margine positivo tra ricavi e costi non si creano né ricchezza, né occupazione. La nostra missione si sintetizza pertanto nella".Sul fronte della, tra le altre cose, sono stati introdotti criteri di valutazione ESG nelle politiche di remunerazione, sul pillarc'è stata una riduzione, rispetto al 2019, del 10% dei consumi energetici interni all'organizzazione, del 18% delle emissioni di tipo diretto prodotte dagli edifici e dalla flotta delle auto, del 24% di quelle di tipo indiretto riconducibili a consumi di energia elettrica acquistata, al riscaldamento condominiale e teleriscaldamento.Per quanto riguarda il capitolo, oltre l'85% dei Dipendenti ha un contratto di lavoro agile, ulteriore strumento utile per contribuire a conciliare l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, e sono stati erogati oltre 40 mila giorni di formazione (oltre 6 giorni pro-capite in media).Sul fronte, l'85% del valore economico generato è stato distribuito agli Stakeholder del Gruppo, le masse investite in prodotti di investimento sostenibili ammontano a quasi 8 miliardi di euro, e c'è stata l'emissione della prima obbligazione sostenibile.