Crolla il potere d'acquisto delle famiglie (-3,7%): piangono i risparmi

(Teleborsa) - Confermato il crollo del potere d'acquisto delle famiglie e dei loro risparmi alla fine del 2022. E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat su "Conto trimestrale delle AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti dlele società" relativo al quarto trimestre dell'anno.Dal rapporto emerge che ol potere d’acquisto delle famiglie è diminuito del 3,7% rispetto al trimestre precedente, a fronte di una crescita dell'inflazione particolarmente elevata (variazione deflatore implicito dei consumi pari al 4,7%) e di un aumento del reddito disponibile delle famiglie consumatrici dello 0,8% rispetto al trimestre precedente.Nello stesso tempo la tenuta dei consumi finali, cresciuti del 3%, ha sacrificato la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, che ha registrato una diminuzione di 2 punti percentuali al 5,3%.Quanto alle imprese, lanon finanziarie èrispetto al trimestre precedente, attestandosi al 44,8%.Ildelle società non finanziarie, pari al 24,4%,percentuali rispetto al trimestre precedente.Nel quarto trimestre 2022in rapporto al PIL è risultatodi 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2021, attestandosi a(-4,9% nello stesso trimestre del 2021).Il(indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato in miglioramento, con un’incidenza sul Pil pari a -0,7% (-1,2% nel quarto trimestre del 2021), mentre ilè stato positivo, con un’incidenza sul Pil dell’1,3% (3,2% nel quarto trimestre del 2021).Riguardo ai dati sui Conti pubblici 2022, l'Istat precisa che, a seguito di una lieve rettifica al ribasso dei crediti fiscali al settore energetico, si è determinata una diminuzione dell’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche rispetto a quanto indicato nel comunicato del 1° marzo 2023, che non ha però generato una variazione nel livello del rapporto indebitamento/Pil che resta pari all’8%, e ha reso necessari aggiustamenti di entità limitata ad alcune voci dei Conti Nazionali, senza effetto sul livello del Prodotto Interno Lordo annuale e trimestrale.Laè stata pari al 50,5%, in riduzione di 1 punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.