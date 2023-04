Eurozona, crescita economia a tasso più forte maggio 2022

(Teleborsa) - L'economia dell'eurozona ha concluso il primo trimestre registrando un'per il terzo mese consecutivo, indicando il valore più forte di crescita da maggio 2022 ed un forte miglioramento rispetto all’ultimo trimestre 2022. Laè leggermente aumentata, ma è stato il settore terziario a influenzare maggiormente l’accelerazione di marzo.A sostenere la maggiore attività - spiega Markit - è stata la ripresa delle vendite. Malgrado gli ordini esteri abbiano di nuovo segnato una contrazione, ildi marzo è aumentato moderatamente, indicando un miglioramento della domanda nazionale tale da compensare l’indebolimento del. Le aziende dell’eurozona hanno anche assunto personaleaggiuntivo, registrando un tasso di crescita occupazionale accelerata che ha toccato un picco in otto mesi.Allo stesso tempo a marzo, la pressione sui prezzi si è indebolita, rispecchiando l’enorme freno delche spinge al ribasso, ed i cui costi sostenuti dalle aziende sono diminuiti per la prima volta da luglio 2020. Anche l’inflazione dei prezzi di vendita si è ridotta, scendendo ai minimi in 22 mesi.Alla fine del primo trimestre, l’dell’Eurozona è salito al più alto valore da maggio 2022. Posizionandosi su 53,7, ha indicato un rialzo da 52 di febbraio e per il terzo mese consecutivo ha riportato un valore superiore alla soglia critica di 50, che separa la crescita dalla contrazione. Ciò sottolinea ancora di più il forte incremento dell’indice principale dopo il crollo ai minimi in quasi due anni di ottobre, quando i timori della crisi energetica in Europa erano fortemente sentiti.Tutte lei cui valori compositi coprono il 78% circa della produzione del settore privato dell’eurozona) hanno registrato livelli maggiori di attività rispetto a febbraio. La Spagna è stato il paese che a marzo ha indicato la prestazione in assoluto migliore, con un forte incremento della produzione e al tasso più rapido in quasi un anno e mezzo. Anche l’Italia ha segnato una forte espansione, la più rapida in 16 mesi. Le due maggiori economie dell’eurozona, Francia e Germania, hanno mostrato i tassi di crescita migliori in dieci mesi, malgrado continuino a rimanere indietro rispetto alle altre nazioni monitorate.A marzo, l’ha registrato un forte rialzo posizionandosi su 55. Questo valore segna un aumento rispetto a 52,7 di febbraio ed un forte incremento della produzione delle aziende del settore. Il tasso di crescita è stato il più rapido da maggio 2022. I dati raccolti a marzo hanno indicato una forte espansione della domanda di servizi dell’eurozona. Il volume totale di nuovi ordini è aumentato per tre mesi consecutivi con quest’ultimo che è stato maggiore della media di lungo termine ed il più rapido in dieci mesi.e quest’ultima indagine PMI fornisce nuove certezze che, almeno al momento, l’eurozona non è in recessione" - afferma- analizzando i dati finali del PMI Composito dell’eurozona. Osservando gli indicatori dei prezzi dell’indagine - aggiunge - si evince che,. Anche se i tassi di inflazione sono diminuiti rispetto ai picchi recenti, continuano ad allarmare, soprattutto per il settore terziario".