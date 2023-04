Gruppo Cassa Centrale, risultati 2022 positivi per Allitude

(Teleborsa) - Risultati positivi per, la società di servizi ICT e back-office del, il cui bilancio 2022 è stato approvato dall'Assemblea dei soci ed ha evidenziato undi Euro e un, a testimonianza della solidità della società che opera a supporto delle banche del gruppo.Risultati che derivano dai numerosi progetti diofferti alle banche, in linea con le linee guida del piano strategico di Gruppo, e l’implementazione dell’organico di Allitude.derivanti dai contratti con i clienti sono complessivamente invariati rispetto al 2021, con una percentuale riconducibile al Gruppo Cassa Centrale pari all’83%, in crescita rispetto al 67% del 2021.Per quanto riguarda, si registra un incremento del 9,5% a fronte die 30 uscite, che portano l'organico a 715 dipendenti al 31.12.2022."Per allineare Allitude alle best practice di mercato abbiamo investito sull’industrializzazione dell’assetto organizzativo e sullo sviluppo delle nostre persone tramite iniziative di formazione, di coinvolgimento e di valorizzazione", spiega l’Amministratore Delegato di Allitude,, aggiungendo "abbiamo chiuso il 2022 con risultati davvero positivi, che ben rappresentano il percorso di trasformazione che stiamo attraversando. Siamo una realtà solida e in continua crescita. Il nostro obiettivo, a sostegno di una strategia di Gruppo ambiziosa, è innalzare sempre di più la qualità del servizio offerto alle Banche".Nel corso dell'assemblea, il Presidenteha sottolineato che il percorso di crescita di Allitude prevede, per il prossimo futuro, un ulteriorededicati alle Banche, con soluzioni sempre più innovative e una costante attività di implementazione dei processi e dell’efficienza interna., Presidente di Cassa Centrale Banca, ha affermato che i numeri "sono la testimonianza dell’impegno concreto nel completamento dei numerosi progetti del Piano Operativo ICT. In armonia con il Piano Strategico di Gruppo, la Società sta lavorando per accorciare i tempi di sviluppo e di realizzazione di numerose progettualità". "Vogliamo insieme continuare a creare valore per i territori in cui operiamo - ha proseguito Fracalossi - implementando lo scambio di informazioni con soluzioni sempre più funzionali ed efficienti: un percorso in cui l’apporto di Allitude e delle sue persone è un tassello chiave, anche per garantirci una crescente competitività sul piano tecnologico e digitale".