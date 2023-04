Industrie De Nora: Snam, Federico De Nora e Norfin vendono azioni a investitori istituzionali

Snam

Industrie De Nora

(Teleborsa) - Asset Company 10, società interamente controllata da, Federico De Nora e Norfin, hanno annunciato in data odierna di avere concluso la vendita di 11,5 milioni di azioni ordinarie dial prezzo di 17,08 euro per Azione per un corrispettivo complessivo di circa 196 milioni di euro.Rispetto alla quota inizialmente offerta di circa 10 milioni di azioni ordinarie, la vendita è stata incrementata a seguito dell’elevata richiesta degli investitori.Per effetto della vendita, Asset Company 10 detiene 43.539.334 azioni a voto multiplo, rappresentanti circa il 21,59% del capitale sociale della società, Federico De Nora detiene 88,847,684 azioni a voto multiplo e 499,843 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 44,30 del capitale sociale della società e Norfin detiene 11,474,617 azioni a voto multiplo e 63,819 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 5,72% del capitale sociale della società.I venditori hanno assunto nei confronti dei Joint Bookrunners impegni di lock-up per un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue dagli stessi detenute ad esito della vendita, soggetti ad eccezioni e deroghe in linea con la prassi di mercato.A seguito della vendita Federico De Nora mantiene il controllo di Industrie De Nora.BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Bookrunners per l'offerta tramite processo di accelerated bookbuilding.I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Latham & Watkins.