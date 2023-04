Male Piazza Affari in sintonia con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Snam

Terna

Hera

A2A

Interpump

Iveco

CNH Industrial

Pirelli

MFE B

Intercos

IREN

SOL

Saras

Seco

Industrie De Nora

Piaggio

(Teleborsa) -, che perdono terreno sul finale di seduta, in scia all'andamento negativo di Wall Street. A pesare sono proprio le indicazioni in arrivo da oltreoceano - oggi con i deludenti dati mensili ADP relativi agli occupati nel settore privato e ieri sulle posizioni lavorative aperte - che indicano unSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.020,3 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,59%.Lieve calo dello, che scende a +181 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 3,94%.tentenna, che cede lo 0,53%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,39%., si muove sotto la parità il, che scende a 26.869 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,57%, scambiando a 29.057 punti.In frazionale calo il(-0,37%); con analoga direzione, in ribasso il(-1,04%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,74%.Buona performance per, che cresce del 2,34%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,16%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,14%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,45%.Scende, con un ribasso del 5,68%.Calo deciso per, che segna un -5,04%.Crolla, con una flessione del 4,64%.Tra i(+4,54%),(+4,37%),(+4,22%) e(+3,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,97%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,90%.