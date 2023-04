Moderate perdite a Wall Street su timori recessione

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.402 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.101 punti. In frazionale calo il(-0,37%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,32%).A pesare sul listino americano sono stati i timori di recessione alla luce dei dati macro che hanno evidenziato segnali di un rallentamento dell'economia statunitense Le offerte di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti sono scese a febbraio al livello più basso in quasi due anni e gli ordini di fabbrica sono in calo per il secondo mese consecutivo.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,25%),(-1,72%) e(-1,47%).Al top tra i(+1,69%),(+1,26%),(+1,10%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,22%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,21%),(+2,30%),(+1,57%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,30%.scende del 3,22%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 242K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -68,3 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,8 punti; preced. 50,6 punti)15:45: PMI composito (atteso 53,3 punti; preced. 50,1 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 92K barili; preced. -7,49 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 77,77K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 198K unità).