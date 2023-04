PNRR, Fitto: nessuna difficoltà, Governo procede benissimo

(Teleborsa) -Lo ha dettoministro degli Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr a margine di un incontro alla Luiss spiegando che "si procede benissimo, senza nessuna difficoltà". "Sento cose che non esistono". Sull'ipotesi di riferire alle Camere sullo stato di attuazione del piano, Fitto ha risposto cheQuesto Governo rispetto ai precedenti esecutivi ha un orizzonte temporale di 5 anni. Ha l'obbligo e l'interesse di capire non quello che accade la prossima scadenza, ma a giugno 2026df. Sarà il Governo della conclusione del programma", ha proseguito. "Il nostro Pnrr è il più grande d'Europa - ha detto - c'è un surplus di attenzione sulle modalità di spesa delle risorse e sulle scelte" perché gran parte dei fondi sono a debito. "La coesione - ha aggiunto - è la principale fonte di finanziamento europeo da qualche decennio".Sulla governance del Pnrr "abbiamo fatto alcune scelte oggetto di discussione in queste ore. Leggo da molte parti che aver modificato la governance ha comportato in soli 5 mesi dei ritardi importanti. Mi permetto di sottolineare,"Quindi - ha spiegato - non è entrato ancora nella pienezza delle sue funzioni. Lo lascerei entrare in vigore, quando il Parlamento lo convertirà in legge, prima di esprimere un giudizio di merito.Servono responsabilità e realismo per cogliere nel tempo le criticità. Bisogna prendere atto di quello che è possibile e non è possibile fare". Fitto ha aggiunto che