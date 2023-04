Polizia di Stato e Aspi: apre primo "safety point" in area di servizio

(Teleborsa) - Prosegue la collaborazione tra lanel segno della sicurezza stradale. L’ultimo progetto è l’apertura al pubblico del primonell’area di servizio Casilina est (A1 Cassino), luogo dedicato alla divulgazione e alla condivisione di temi legati alla sicurezza su strada e per promuovere comportamenti di guida corretti. All’inaugurazione erano presenti il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiil Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,la Presidente di Aspie l’Amministratore delegato Roberto Tomasi.Il "Safety Point" in area di servizio è unache mira a essere replicata in altridella rete autostradale. Il piano proseguirà con l’apertura, entro quest’anno, di altri 3 corner nelle aree di servizio di San Pelagio est (A13 - Padova); Secchia Ovest (A1 - Modena) e La Pioppa Ovest (A14 - Bologna). Ogni locale all’interno del corner è stato allestito per accogliere al meglio i viaggiatori, con desk e sedute riservate al confronto e al dialogo tra il personale della Polizia di Stato e gli utenti.Questo spazio ospita unche, attraverso un nuovo software e il potenziamento della rete IP Aspi, permetterà il collegamento in video-chiamata con la Polizia di Stato, e la consultazione di materiali audio-video sullail totem sarà connesso con la Polizia Stradale tramite i tablet, messi a disposizione da Aspi, che verranno utilizzati dagli operatori della Polizia, per ricevere le videochiamate dei viaggiatori, e garantire quindi la continuità del servizio tutti i giorni conInoltre, per sensibilizzare i piùsul tema della sicurezza stradale e del rispetto deinel corner, è a disposizione unodedicato; sarà presente anche unper promuovere le campagne di comunicazione e trasmettere i video sulla sicurezza stradale, mentre l’intero allestimento è stato realizzato con grafiche delladi Aspi e Polizia "Ci sono limiti da superare, altri da rispettare", con una testimonial d’eccezione: l’atleta paralimpica Ambra Sabatini. A giugno, in concomitanza con l’esodo estivo, Aspi avvierà una nuova campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale dedicata ai più giovani con iniziative specifiche nelle scuole a partire dal prossimo anno scolastico."Il Safety Point- spiega la Presidente di Autostrade per l’Italia,- è uno spazio condiviso che non solo consentirà ai viaggiatori di mettersi in contatto direttamente con gli agenti della Polizia stradale, ma che intende inoltre richiamare tutti gli automobilisti al rispetto del codice della strada e sensibilizzare anche i più giovani sull’importanza della sicurezza stradale. Una presenza fissa che progressivamente diventerà un importante punto di riferimento sulle nostre autostrade. In tema di sicurezza, in questa occasione non possiamo che confermare il nostro massimo impegno a proseguire negli investimenti per l’ammodernamento e il potenziamento dell’infrastruttura autostradale in un’ottica di miglioramento continuo della circolazione e con la massima attenzione anche alla sicurezza nei cantieri".Lafra Aspi e Polizia dello Stato da anni si concretizza sullecon molteplici iniziative a supporto dei viaggiatori, campagne di comunicazione e interventi dedicati. A supporto di questa collaborazione, strumenti e tecnologie diffusi sulla rete autostradale: dal sistema Tutor - esteso su 1.500 km di infrastruttura - ai 2mila pannelli a messaggio variabile e 4mila telecamere."La collaborazione fra Aspi e la Polizia stradale ha una lunga storia alle spalle - afferma l’Amministratore delegato di Aspi,– che siamo orgogliosi di portare avanti attraverso una nuova iniziativa radicata sul territorio e vicina alle persone. Quella sulla sicurezza è la nostra prima sfida, intesa come sicurezza stradale, sicurezza nei cantieri, sicurezza delle infrastrutture. In questo contesto la tecnologia risulta un alleato prezioso". Le innovazioni hi-tech riguardano tutta la rete autostradale e incidono in più settori. "Piattaforme come Argo -aggiunge Tomasi -per monitorare lo stato delle infrastrutture ci supportano in questo percorso, come del resto i sistemi sempre più sofisticati per la previsione dei flussi di traffico, fondamentali per poter pianificare i cantieri e orientare gli utenti nelle loro scelte di tragitto". Non solo."Glidi sicurezza -spiega l’Ad- si perseguono anche con l’ausilio di infrastrutture sempre più smart, in grado di dialogare con il veicolo e mandare alert in caso di ostacoli sulla tratta; luci ‘intelligenti’ incapaci di variare d’intensità a seconda delle condizioni meteo; asfalto drenante su quasi il 100% della rete. Inoltre, la sospensione e la rimozione deinei weekend e festivi, ovvero nei momenti di maggiore concentrazione di traffico, in accordo con lesono fondamentali in questa partita. Infine, le molteplici campagne di comunicazione avviate sono una leva imprescindibile per sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole della strada e a prestare sempre la massima attenzione alla guida. Il nostro piano ditecnologico e comunicativo ha permesso una riduzione dei tassi di incidentalità e un consolidamento degli standard di sicurezza. Ma si può e si deve fare di più. Con circa 3mila km di rete autostradale, la più estesa in Europa e la seconda al mondo per complessità morfologica del territorio, per Aspi è prioritario portare avanti tutte le azioni possibili per minimizzare i rischi, nel segno di una mobilità sempre più sostenibile".