Popolare di Sondrio, Standard Ethics assegna outlook positivo

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L'agenzia indipendente Standard Ethics, al termine del processo di revisione annuale del giudizio, ha assegnato un outlook positivo ae, al contempo, ha confermato il corporate rating a “EE” e il rating di sostenibilità di lungo periodo a “EE+”.Nel suo rapporto finale, l’agenzia afferma che l’istituto, nato dalla tradizione delle banche popolari italiane con forte radicamento territoriale, a oltre un anno dal passaggio a “società per azioni”, "ha saputo tener fede alle proprie origini, coniugandole con le nuovesfide in ambito ESG".Nel corso del 2022 e nella prima parte del 2023, sono state introdotte, in particolare, proposte di modifica statutaria in tema di governance, l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali di medio e lungo periodo, nonché nell'ESG Risk Management.Di seguito, per completezza informativa, si riporta la scala dei giudizi utilizzata da Standard Ethics per individuare il livello di conformità delle politiche aziendali rispetto ai parametri ESG fissati dalle principali istituzioni internazionali, presi a riferimento per le valutazioni da parte dell'agenzia.