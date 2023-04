Powersoft, Alantra aumenta target price e conferma Buy

Alantra

Powersoft

B&C Speakers

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 7,4 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, mantenendo ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 Gli analisti evidenziano che i risultati del FY22 sono stati ben al di sopra delle stime, con una. "La crescita in America è stata superiore alle attese con una domanda robusta. La redditività record è stata spinta da un positivo mix prodotto/prezzo, confermando il posizionamento di Powersoft come produttore globale premium", si legge nella ricerca. Ilper il 2023 e oltre, suggerendo una continuazione della domanda positiva.Alantra hasul fatturato FY23-24 (+31/40%) ed EBITDA (+52/67%), poiché ritiene che Powersoft dovrebbe continuare a beneficiare dell'espansione e del mix di prodotti negli Stati Uniti. Ora le previsioni suggeriscono ricavi di 62 milioni di euro e EBITDA di 13,4 milioni di euro (21,5% di margine) nel 2023.Viene anche sottolineato che il titolo Powersoft viene scambiato a 4,4x 2023 EV/EBITDA, con "un(-45% rispetto a) nonostante la recente forte performance".