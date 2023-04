Professionisti, commissione Giustizia Camera approva equo compenso

(Teleborsa) - Arriva ildella commissione Giustizia della Camera, che potrebbe ricevere, quando si presenteràper il voto finale. Il passaggio al Senato a metà marzo, infatti, aveva dovuto correggere un errore tecnico del testo, che rinviata ad un articolo poi abrogato della legge Cartabia.L'obiettivo de provvedimento èche prestano la loro opera professionale a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e nei rapporti contrattuali con committenti forti, quali banche, compagnie assicurative ed aziende di grandi dimensioni.E quindi si applica l'equo compenso tutte le volte in cui un professionista abbia a che fare concon oltre 50 lavoratori e più di 10 milioni di fatturato.Il compenso di un professionista si ritienee al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché. Per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dunque, il compenso è equo sedei rispettivi ordini e conforme con iper determinare i compensi in caso di controversie in base ai due decreti "parametri" dm 140/2012 e dm 17 giugno 2016.Glicon queste indicazioni, ma la nullità delle relative clausole in inficia le altre parti del contratto, che restano valide.Nel caso in cui il giudice accerti il carattere non equo del compenso, potràtra l’equo compenso e quanto già versato al professionista. Nello stesso tempo, iche pattuiscono un compenso non equo sonodei rispettivi Ordini e Collegi professionali ed all’adozione di specifiche norme deontologiche.Viene, inoltre, istituitoal fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella legge.