SACE sigla MoU con BDB Network per internazionalizzazione imprese

(Teleborsa) -, il Gruppo controllato dal MEF che offre un supporto alle imprese per la crescita e l'internazionalizzazione, ha siglato un, società internazionale che offre servizi di business development, strategia industriale e supporto operativo alle imprese, pere la competitività delle aziende attive all’estero.L’accordo è stato firmato da, Chief Marketing and Sales PMI di SACE, e, Executive President di BDB Network.Con la firma del Memorandum, le due società si impegnano acon i propri prodotti finanziari e servizi di consulenza qualificata. Le PMI avranno anche l’opportunità die alle iniziative di"Questa partnership rappresenta un importante passo in avanti in linea con gli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025", affermaChief Marketing and Sales PMI di SACE, ricordando "creare nuove opportunità per le aziende italiane, soprattutto PMI, nei mercati esteri e accompagnarle nei loro processi di internazionalizzazione e crescita sostenibile, grazie a programmi di formazione su misura, sono tra i pilastri della missione del Gruppo SACE"."La collaborazione con SACE è motivo per noi di grande orgoglio ma soprattutto rappresenta un’importante strumento a disposizione delle PMI italiane per affrontare l’internazionalizzazione e l’operatività internazionale con strumenti e tempi che ne garantiranno il successo", dichiara, Executive President di BDB Network.