Transizione green, da BEI e MCC 200 milioni per finanziare Pmi e mid-cap nel Centro-Sud

(Teleborsa) - La(BEI) e(MCC) hanno perfezionato un nuovodavolto a supportare ladiin Italia, con particolare attenzione alle imprese che operano nel Centro-Sud Italia. L’accordo, consolidando ulteriormente la già eccellente cooperazione tra i due Istituti, prevede che nel triennio 2023-2025 BEI metta a disposizione delle imprese 100 milioni a tasso agevolato cui si aggiungono ulteriori 100 milioni da parte di MCC per le medesime finalità.L’operazione perfezionata da BEI-MCC stabilisce che: almeno il 70% del plafond sia dedicato al finanziamento di imprese presenti nelle, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, e Umbria; almeno il 30% dei nuovi finanziamenti contribuisca alla lotta contro ilattraverso investimenti inin efficienza energetica, in mobilità sostenibile e miglioramento della gestione delle risorse naturali e del ciclo dei rifiuti; almeno il 70% delle risorse sia dedicato al finanziamento di progetti promossi da PMI, e il 30% per progetti promossi da mid-cap.La nuova linea di credito prevede finanziamenti della durata massima dia copertura del fabbisogno dia medio/lungo termine delle imprese, un ammontare massimo per ciascun finanziamento pari a 12,5 milioni di euro ed il trasferimento di un vantaggio finanziario alle imprese, pari ad almeno 25 punti base, rispetto ai pricing ordinariamente vigenti al momento della richiesta di erogazione. Inoltre, le risorse messe a disposizione dalla BEI concorreranno alla copertura del fabbisogno di provvista del Gruppo e potranno essere utilizzate anche per i finanziamenti erogati dalla Banca Popolare di Bari S.p.A.“Promuovere la sostenibilità ambientale e la coesione nell'Unione europea sono le due priorità principali della BEI e la ragione per cui la Banca stessa è stata fondata più di 60 anni fa,” ha dichiaratoVicepresidente BEI. “Tramite questa operazione e grazie alla rete capillare di MCC, raggiungeremo centinaia di imprese sul territorio, principalmente nel Centro-sud Italia, offrendo loro nuova finanza a condizioni agevolate per promuovere la transizione ecologica nel Paese.”“Questo importante accordo tra MCC e BEI – ha affermato, Chief Financial Officer di Mediocredito Centrale – consente alla nostra banca di offrire un’ulteriore forma di finanziamento alle imprese che operano nel territorio nazionale e, in particolare, nel Mezzogiorno. Il sostegno a PMI e Mid-cap è uno dei punti cardine della mission di Mediocredito Centrale, ancora di più se concorre al supporto del processo di transizione verso un’economia sostenibile”.