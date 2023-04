Vendite a Tokyo su scia Wall Street. Chiuse le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, sulla scia delle vendite a Wall Street, sui rinnovati timori di recessione alla luce dei dati macro che hanno evidenziato segnali di un rallentamento dell'economia americana. Le offerte di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti sono scese a febbraio al livello più basso in quasi due anni e gli ordini di fabbrica sono in calo per il secondo mese consecutivo.L'indice giapponeseha chiuso con un calo dell'1,66% sul arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso. Chiuse per la festività del Ching Ming:In frazionale progresso(+0,59%).Guadagni frazionali per(+0,62%); sui livelli della vigilia(-0,06%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 4 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo 0%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,48%, mentre il rendimento delscambia 2,87%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 55 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%)01:50: Partite correnti (preced. 1.977 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,4%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 9,5%).