A2A, nasce City Plug: prima colonnina compatta e a bassa potenza per una ricarica alla portata di tutti

(Teleborsa) -ha inaugurato oggi ala prima serie di, una rete di ricarica sempre più capillare e innovativa, accessibile anche ad auto elettriche con batterie di piccole dimensioni e ibride plug-in. Le nuove colonnine a ricarica lenta, il cui design è stato realizzato dasono alimentate esclusivamente con energia 100% rinnovabile certificata e permettono di gestire il carico di potenza per mantenere stabile la rete e allo stesso tempo di massimizzare il numero di vetture collegate al singolo dispositivo.“Con queste infrastrutture A2A propone una assoluta novità nella mobilità elettrica: un modello di servizio più capillare e alla portata di tutti, sostenibile per la città e per chi decide di guidare elettrico”, commentaAmministratore Delegato del Gruppo. “Per il segmento e-mobility il Piano strategico di A2A prevede oltre 280 milioni di euro di investimenti al 2030. Il progetto avviato oggi rappresenta l’ulteriore sviluppo di un percorso che ci porterà a installare 22.000 punti di ricarica in tutta Italia, contribuendo in modo significativo anche all’elettrificazione dei consumi”.