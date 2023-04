Anief, Pacifico: senza accorgimenti, pure i 150 milioni stanziati ieri per i docenti tutor potrebbero essere inutili

(Teleborsa) - “Malgrado la retromarcia di queste ultime ore, su reclutamento, organici e mobilità del personale la partita con il ministero dell’Istruzione e del Merito rimane aperta”. Lo dichiara oggipresidente nazionaledopo avere ricevuto la convocazione per un incontro politico sulle tre questioni irrisolte richiesto dalla stessa organizzazione sindacale al ministrol’incontro è stato fissato subito dopo Pasqua, il 12 aprile alle ore 15.00, mentre proseguono lecon la Commissione europea. “Assunzioni, aumento dei posti di docenti e Ata e cancellazioni dei vincoli che bloccano i trasferimenti sono misure attuative del decreto PNRR quater, perché senza la loro approvazione si comprometterebbe seriamente l’esecuzione dei progetti europei sulla ripresa e resilienza”, conferma il presidente Anief”.Stamane c’è stato l’esame preliminare delsul "Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione della pubblica amministrazione": il provvedimento dovrebbe essere licenziato dopo Pasqua e potrebbe contenere le integrazioni chieste dall’Anief: “Quel decreto – sottolinea Marcello Pacifico - rappresenta l'ultima reale possibilità del Governo per affrontare in tempo delle problematiche che andranno ad incidere sull'inizio del prossimo anno scolastico, anche per svolgere le attività di orientamento e tutoraggio per i quali sono stati giusto ieri investiti, con apposito decreto,rivolto aiVincoli per i trasferimenti, assunzioni con il doppio canale contro la precarietà, organico aggiuntivo vanno ad incidere in modo diretto sulla progettualità del PNRR: la prossima settimana – conclude il sindacalista autonomo – lo ricorderemo al ministero dell’Istruzione e del Merito”.