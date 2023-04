Autostrade per l’Italia, Free To X: attivata sulla A9 la 60esima stazione di ricarica ad alta potenza

(Teleborsa) - Il progetto di elettrificazione e sostenibilità di, società del gruppo Autostrade per l’Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, per permettere di viaggiare da Nord a Sud in auto elettrica, raggiunge ildelleattive sulla propria rete. Nella giornata di oggi, infatti, sono state attivate le colonnine di ricarica nell’area di serviziosull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.La nuova apertura sull’autostrada che unisce l’Italia con la Svizzera segue quelle disulla A14 Bologna-Taranto a ridosso del casello di Castel San Pietro, che hanno rafforzato il piano lungo la A14 e facendo arrivare a 14 le aree di servizio attivate – 7 in direzione Sud e 7 in direzione Nord. Le aree di servizio attivate fino ad ora sono distribuite in modo omogeno da Nord a Sud – 30 nel Centro Nord, 30 nel Centro Sud – con unamedia inferiore a 100 km. Già da oggi si può viaggiare in elettrico dapassando per la A16 Napoli-Canosa, grazie alle 30 aree attive con una distanza media di 53km tra un’area attiva e l’altra.Dopo queste ultimeil piano delle 100 aree di servizio attivate entro l’estate del 2023 è sempre più vicino grazie, anche alle 16 stazioni di ricarica pronte ed in attesa di attivazione e 9 in costruzione. Una volta completato il piano nazionale di installazione, su 100 aree di servizio dellala distanza media tra un’area di ricarica e l’altra sarà di circa 50 km, pari all’interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché in linea con il regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructure Regulation – AFIR).