Borse europee caute su timori per crescita, positiva Piazza Affari

(Teleborsa) -per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Le Borse del Vecchio Continente sembrano quindi volersi lasciare alle spalle la debolezza dei giorni scorsi, dopo alcuni dati macroeconomici poco incoraggianti soprattutto negli Stati Uniti, che hanno alimentato iA infondere ottimismo è anche il fatto che è risultata in buon rialzo e superiore alle attese a febbraio 2023.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,09. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.019,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 80,44 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +180 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,90%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,45%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Seduta in rialzo per, con il, che avanza a 27.037 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.229 punti. Senza direzione il(+0,03%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(+0,02%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,77%),(+2,32%),(+1,59%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,33%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,03%),(+2,31%),(+2,17%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,33%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 55 punti)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 3,7%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 77,77K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 198K unità)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%).