Crédit Agricole Italia e SACE al fianco del Gruppo Sunino: finanziamento da 10 milioni di euro

(Teleborsa) -confermano il loro impegno nell’incentivare lodi imprese eccellenze del Made in Italy, erogando un finanziamento garantito a medio-lungo termine dell’importo complessivo dia favore deluno dei principali player italiani attivi nel settore del packaging alimentare, oltre che nella produzione di articoli promozionali, sportivi, tecnici e giocattoli, con l’obiettivo di supportarne i piani di crescita ed espansione all’estero nel prossimo biennio.Grazie a questoconl’azienda potrà realizzare nuovi investimenti nei propri stabilimenti volti ad incrementarne larafforzando al tempo stesso la propria presenza sui mercati internazionali, avviando, in particolare, un importante processo di crescita nel mercato nord-americano e consolidando la partnership con i propri clienti europei e asiatici. Inoltre, in linea con ladi Crédit Agricole di affiancare le imprese nella transizione green, il Gruppo Sunino integrerà - nei prossimi mesi – l’operazione di finanziamento con fattori ESG e il loro conseguente raggiungimento nei processi di investimento.Fondato nel 1950 a(TO), il Gruppo Sunino è specializzato nellae nelladelle stesse che si concretizzano nella progettazione e costruzione degli stampi, delle linee di decorazione, assemblaggio e controllo, nonché della logistica. La Società, attraverso i suoi 3500 dipendenti, distribuiti in 10 stabilimenti in Italia e all’estero, ha saputo espandersi sui mercati mondiali senza tradire le proprie origini famigliari e ponendo sempre il cliente al centro degli obiettivi di business.Flessibilità gestionale-operativa, approccio trasversale e capacità di governare i processi generando valore aggiunto attraverso un approccio che assicuri sostenibilità socio-economica ed ambientale sono i valori fondanti del Gruppo, che si concretizzano nella ricerca diuso di energia da fontiin un’a beneficio dei territori e nella ricerca di tecnologie performanti e sicure.“Crédit Agricole Italia si conferma un partner di riferimento per tutte quelle imprese, eccellenze del Made in Italy, che desiderano rafforzare il proprio percorso di crescita sui mercati internazionali, coerentemente con i valori di sostenibilità e sviluppo inclusivo dei territori – dichiaraResponsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. Con l’operazione di finanziamento erogata in collaborazione con SACE supportiamo concretamente i piani di investimento della Società, rafforzando importanti settori produttivi del sistema economico nazionali”.L’Amministratore delegatoaggiunge “Siamo felici ed orgogliosi di questo accordo che riconosce gli sforzi del gruppo e li sosterrà negli anni a venire. La nostra priorità è sempre stata creare valore, partendo dai progetti dei clienti, condividendoli con i nostri collaboratori nei territori dove operiamo. Accanto alle attività in Romania, Moldavia, Ungheria e India si aggiunge operativamente il Canada dove stiamo entrando nel mercato del packaging sostenibile con un progetto innovativo”.Regional Director Nord Ovest di SACE sottolinea: “Con questa operazione, noi di SACE ci confermiamo partner della crescita del Gruppo Sunino, cliente con cui negli anni abbiamo consolidato una partnership importante. Grazie a questo intervento l’azienda potrà investire nel rafforzamento della propria proiezione internazionale in mercati strategici, in linea con il nostro Piano Industriale INSIEME 2025”.