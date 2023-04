Fineco, raccolta netta da 1,1 miliardi di euro a marzo

Fineco

(Teleborsa) -ha registrato unapari a 1,1 miliardi di euro a(rispetto a 1,2 miliardi di euro nello stesso mese del 2022), portando la raccolta netta da inizio anno a quota 2,7 miliardi di euro (2,8 miliardi di euro nei primi tre mesi dello scorso anno).Laè stata pari a 1,6 miliardi e laa 155 milioni. Quest'ultima è stata trainata dalla raccolta di(423 milioni) in grado di intercettare i deflussi dall'assicurativo (-421 milioni). Il mix della raccolta è influenzato dal contesto dei tassi e dalla volatilità sui mercati: a marzo è infatti proseguita la trasformazione della liquidità non transazionale (-594 milioni) sia verso l'equity sia verso il mondo obbligazionario, favorito anche dal collocamento del nuovo BTP Italia per 423 milioni (in linea con le precedenti emissioni).I ricavi delper il mese di marzo sono stimati a 21 milioni, un dato superiore dell'80% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 53 milioni."I dati di raccolta di marzo evidenziano unper Fineco, con importanti flussi in ingresso dalla clientela che vengono investiti sui mercati grazie al supporto dei nostri consulenti finanziari e delle piattaforme tecnologiche proprietarie - ha commentato l'- Nell'attuale contesto vengono preferite soluzioni in grado di fornire prospettive di rendimento a costi equilibrati, nel settore azionario come in quello obbligazionario, con un deciso interesse nei confronti delle nuove proposte di Fineco AM. La forte interazione con i mercati è confermata inoltre dal risultato della piattaforma di brokerage, che ha registrato ricavi in forte crescita nel corso del mese".Nel mese di marzo sono stati acquisiti 10.895(+19% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 marzo 2023 si è attestato a 1.506.314.