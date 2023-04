GVS, SGR e istituzionali depositano liste per rinnovo CdA e collegio sindacale

GVS

(Teleborsa) - SGR e investitori istituzionali hanno depositatoper il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale diprevisto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre il 3,8% delle azioni ordinarie della società.La lista presentata per ilè composta da: Pietro Cordova, Stefania Rossi.La lista presentata per ilè composta da: Sindaco effettivo Maria Federica Izzo; Sindaco supplente Alessia Fulgeri.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conti di: Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.