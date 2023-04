Mercato americano contrastato dopo dati macro deboli

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 33.483 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 4.090 punti. In ribasso il(-1,01%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,26%).Sono tornati i timori di una recessione in seguito a(occupati ADP in diminuzione oltre le attese, dopo un calo importante delle posizioni aperte).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,57%),(+1,73%) e(+1,42%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,04%),(-1,30%) e(-1,19%).Tra i(+4,52%),(+3,27%),(+2,83%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,80%.Tra i(+3,90%),(+3,70%),(+3,26%) e(+3,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,71%.Scende, con un ribasso del 4,88%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 77,77K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 198K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 238K unità; preced. 311K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,74 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.