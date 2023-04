Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA avvia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,21%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.073 punti. In rosso il(-0,87%) così come in lieve ribasso l'(-0,45%).Sul fronte macroeconomico, il dato sui sussidi alla disoccupazione negli USA è risultato peggiore delle attese e, in vista del dato chiave di domani, alimenta la convinzione secondo cui il mercato del lavoro stia soffrendo gli effetti della politica monetaria restrittiva della Federal Reserve. La banca centrale americana potrebbe quindi non aumentare i tassi di interesse nella prossima riunione, lasciando il costo del denaro al 4,75%-5%.Nell'ultima settimana le richieste sono calate a quota 228mila unità, contro stime che erano per 200mila domande. Già i dati pubblicati ieri sul mercato del lavoro americano sono stati deludenti, ed ora gli investitori aspettano il rapporto di marzo del dipartimento del Lavoro, in pubblicazione domani.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,77%) e(+0,52%). Nel listino, i settori(-1,11%),(-0,96%) e(-0,78%) sono tra i più venduti.Tra i(+4,49%),(+3,24%),(+2,83%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Piatta, che tiene la parità.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.(+3,90%),(+3,70%),(+3,18%) e(+3,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,33%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,62%.In perdita, che scende del 5,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,88 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (atteso 65K unità; preced. 77,77K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 246K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 238K unità; preced. 311K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,4%).