Plusvalenze, indagati i vertici di Lazio, Roma e Salernitana

(Teleborsa) - Lodel calcio italiano, che negli scorsi mesi aveva interessato soprattutto la, si allarga a. Sono due le procure al lavoro, che quindi stanno portando avanti inchieste separate: Tivoli (per Lazio e Salernitana) e Roma (per i giallorossi). L'obiettivo è però lo stesso: indagare su, facendo chiarezza sui bilanci delle società.Le verifiche riguardano, dal 2017 a quella terminata nell'estate del 2021, e hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici delle società: dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, al presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l'ex patron della società James Pallotta. Con loro anche una decina di dirigenti. Tutti "da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento".L'accelerazione all'attività istruttoria si è avuta coneffettuate nelle sedi dei tre club da parte degli uomini del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma.L'indagine della procura di Tivoli, viene però precisato, riguarda Lazio e Salernitana e l'attività di verifica non è collegata "con altre svolte da altre Procure della Repubblica". Nel decreto di perquisizione viene indicato che i vertici della Salernitana e quelli della Lazio "indicavano nelle dichiarazioni dei(costi "gonfiati") nonché facevano figurare nei bilanci societari i rispettivi valori di acquisto spropositati dei calciatori, cosìdella società sportiva".Intanto, la Salernitana ha chiarito che "l'attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine" e precisato di aver "prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti". La Lazio ha evidenziato di essere "una casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e a disposizione delle autorità". La Roma ha affermato di stare "collaborando con le autorità competenti" e auspicato "che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti".