Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,01%. Le Borse europee, ma anche quelle statunitensi saranno chiuse nella giornata di domani (Venerdì Santo), a causa delle festività Pasquali, mentre lunedì 10 aprile (Lunedì di Pasqua) i mercati finanziari europei sono chiusi e mercati finanziari di Tokyo, Singapore e Stati Uniti sono aperti.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,093. Lieve calo dell', che scende a 2.011,8 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 80,44 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,94%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,03%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,29%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.396 punti.Sulla parità il(+0,08%); poco sopra la parità il(+0,25%).di Milano, troviamo(+3,30%),(+2,81%),(+2,73%) e(+2,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,12%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,66%),(+3,05%),(+2,89%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,54%.scende del 2,08%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.Tra ledi maggior peso:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 55 punti)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 3,7%)13:30: Challenger licenziamenti (atteso 65K unità; preced. 77,77K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 246K unità)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%).