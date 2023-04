Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 4.101 punti. Leggermente positivo il(+0,63%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,44%).Domani, a causa delle festività Pasquali, i mercati statunitensi saranno chiusi nella giornata del Venerdì Santo, mentre riapriranno lunedì 10 aprile, Lunedì di Pasqua.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,29%) e(+0,59%). Nel listino, i settori(-0,92%) e(-0,52%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,67%),(+0,87%),(+0,63%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Al top tra i, si posizionano(+3,58%),(+2,72%),(+2,70%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,22%.scende dell'1,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (atteso 65K unità; preced. 77,77K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 246K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 238K unità; preced. 311K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,4%).