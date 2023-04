Valtecne, Bestinver avvia copertura con Buy e VR di 6,5-7,5 euro

Valtecne

(Teleborsa) - Bestinver hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali. Il(VR) è stato fissato a, mentre ilsul titolo è "". La società valtellinese ha debuttato a Piazza Affari a inizio marzo con un prezzo di collocamento di 5 euro per azione.Gli analisti si aspettano che icrescano a unnel periodo 2022-2025, raggiungendo 32 milioni di euro nel 2025. La top line dovrebbe essere sostenuta dalle prospettive positive per entrambi i mercati in cui opera l'azienda, con un crescente contributo dei dispositivi medici. Viene previsto che ilraggiunga un'incidenza dei ricavi leggermente superiore al 60%, da circa il 49% nel 2022 Il trend positivo evidenziato nel 2022 in termini di marginalità dovrebbe proseguire negli anni successivi, sostenuto dalla crescente incidenza del comparto medicale, caratterizzato da margini più elevati e bassa ciclicità, e da un minor peso dei costi delle materie prime. Questi effetti dovrebbero portare a undel 23,7% nel 2025.In termini di- grazie alla crescita del business, della redditività e al trend decrescente del CAPEX dopo il forte impegno nel 2021 per la costruzione del nuovo edificio - Valtecne dovrebbe essere in grado di registrare una forte generazione di cash flow già nel 2023. Questa tendenza dovrebbe portare l'azienda a migliorare significativamente la sua PFN, che dovrebbe raggiungere un valore positivo nel 2025.Tra ivengono citati: competenza; flessibilità nel processo produttivo; elevata differenziazione, presenza in un segmento (medicale) a bassa ciclicità; efficienza; macchinari ad alta tecnologia; certificazioni; capacità di mantenere il cliente; clienti internazionali di primario standing e riconoscimento; socus sui processi di qualità; netta separazione tra i segmenti dei dispositivi industriali e medicali.Leindicate sono: ingresso in nuovi segmenti (soprattutto medici, ad esempio traumi, odontoiatria); crescita verticale e geografica; M&A dopo l'IPO; interessanti prospettive di crescita per il mercato medicale; aumento della visibilità tra i possibili nuovi clienti dopo l'IPO.Ilsono: elevata dipendenza dai grandi clienti; bassa diversificazione geografica; forte concorrenza nel settore di riferimento; rete commerciale limitata; capacità relativamente bassa, che non tiene il passo con la forte domanda.Inoltre, ici sono: ingresso di nuovi player; ambiente tecnologico in rapida evoluzione; rallentamento del mercato industriale; possibili difficoltà per aumentare la capacità.