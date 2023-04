Allcore, si dimette consigliere Narduzzi

Allcore,

(Teleborsa) - Edoardo Narduzzi consigliere indipendente disocietà a capo di un Gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, ha rassegnato le proprie dimissioni, per ragioni personali, con efficacia a decorrere dalla prossima assemblea degliazionisti della Società, prevista per il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione.Alla luce di ciò l’assemblea degli azionisti della Società - che sarà convocata per il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione nel rispetto dei termini di legge e statuto - sarà pertanto chiamata a deliberare, inter alia, anche in merito alla nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione della Società la quale avverrà attraverso l’applicazione del meccanismo del voto di lista.