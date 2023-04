Icelandair ordina 25 Airbus A321XLR per sostituire i Boeing 757

Airbus

(Teleborsa) -, la compagnia aerea di bandiera dell'Islanda, ehanno firmato un. Le consegne degli aeromobili inizieranno nel 2029. Icelandair, tuttavia, prevede di iniziare a operare aeromobili Airbus nel 2025 ed è attualmente in fase avanzata di trattative in relazione a quattro Airbus A321LR noleggiati a tale scopo.Con l'acquisizione degli aerei Airbus,, che è stato la pietra angolare delle operazioni di Icelandair dal 1990.Ilconcordato dei 13 aeromobili è, si legge in una nota. Il finanziamento dell'operazione deve ancora essere determinato, con Icelandair che esplorerà opzioni di finanziamento più vicine alle date di consegna.Fino al 2025, Icelandair continuerà a gestire una flotta Boeing completa, ma dopo le prime consegne da Airbus, la cGli aeromobili A321XLR e A321LR fanno parte dellache offrono un'eccellente autonomia, efficienza nei consumi e minori emissioni di carbonio. L'implementazione dell'aeromobile "ridurrà i costi operativi, supporterà ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità di Icelandair e offrirà un'esperienza cliente eccezionale attraverso il design dell'aeromobile e le sue caratteristiche uniche", si nella nella nota.