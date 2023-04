MTH acquisisce Foris Index per essere punto di riferimento nella filiera del freddo

(Teleborsa) -, player torinese di riferimento nella refrigerazione industriale e commerciale, ha, realtà specializzata nella produzione di porte per celle frigorifere con sede e stabilimento produttivo a Conselice (RA). L'operazione permette di sfruttare le sinergie industriali e di ampliare il portafoglio con nuovi prodotti, dando ulteriore impulso alla capacità commerciale. Inoltre, rientra in un piano di sviluppo di MTH, chein grado di competere con i grandi player del settore a livello internazionale, anche grazie a future aggregazioni di realtà d'eccellenza sul territorio nazionale.Fondata nel 1964 a Conselice (RA) dalla famiglia Berardi, Foris Index è specializzata nella produzione di. Con una presenza radicata sia in Italia che nei principali Paesi europei, Foris Index è cresciuta costantemente negli ultimi anni, arrivando a chiudere il 2022 con un giro d'affari di 8 milioni di euro.Al fine di supportare la transizione e alla luce delle prospettive e opportunità di crescita al fianco di MTH, lanell'operazione mantenendo una quota di minoranza qualificata e strategica."Sono estremamente orgoglioso di aver portato a termine questa- ha commentato, Presidente e CEO di MTH - Nel dare il benvenuto a Foris Index all’interno del nostro Gruppo, MTH compie un ulteriore passo avanti nella realizzazione della sua strategia di crescita. Sfruttando le sinergie commerciali e produttive delle due realtà, MTH punta a diventare il primo produttore di porte frigorifere in Italia, rafforzando la sua posizione di leadership a livello globale con l’iniezione di nuovi talenti, risorse e know-how e con una gamma prodotto ancora più completa e una scala raddoppiata".