PMI, da ENEA nuovo tool per facilitare diagnosi energetiche

(Teleborsa) -per i diversi contesti produttivi: sono queste le potenzialità diil tool informatico sviluppato dain collaborazione con la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata, presentato questa mattina a Roma presso la sede di Confcommercio durante l’evento “Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese”.L’applicazione, ideata all’interno del Piano di sensibilizzazione per lerealizzato di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è a disposizione di tutte le imprese interessate in modalità open source (previa registrazione) attraverso il portale ENEA Audit 102 e rappresenta un ulteriore strumento di promozione degli audit energetici nelle piccole e medie imprese, insieme alle linee guida per la redazione delle diagnosi energetiche, già elaborate“Il tool, progettato in ambiente Excel, è un importante strumento di valutazione del grado di efficienza energetica e aiuta le piccole e medie imprese ad avere una maggiore consapevolezza dell’uso dell’energia nei diversi cicli produttivi”, spiegaresponsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica settori economici.“La scarsa conoscenza e l’assenza di strumenti utili alla realizzazione delle diagnosi energetiche nell’ambito delle PMI sono tra i maggiori ostacoli alla diffusione dell’efficienza energetica nel comparto produttivo italiano: dall’industria, al terziario fino trasporti”, commenta il ricercatore. “L. Ad esempio, vi sono problematiche economico-finanziarie, perché spesso le PMI non dispongono delle risorse sufficienti per investire in efficienza energetica né hanno un facile accesso al credito. Altro aspetto rilevante è la mancanza di competenze sul tema, dovuta generalmente a una scarsa professionalizzazione del personale tecnico, attento più agli aspetti produttivi e di processo che all’ambito energetico. Infine, pesa l’ancora scarsa conoscenza degli strumenti utili a favorire la realizzazione di audit energetici e l’implementazione degli interventi individuati dagli stessi”, conclude Salvio.le funzionalità e le specifiche input-output del tool, che riesce a valutare i consumi energetici dell’azienda attraverso l’analisi degli indici di prestazione energetica delle varie attività. Grazie anche a un questionario compilato dall’utente finale, lo strumento consente di individuare gli interventi di efficientamento energetico più vantaggiosi, evidenziandone il costo/efficacia. Contestualmente, permette di elaborare un’analisi economica degli interventi pianificati e consigliati (con il calcolo del VAN[2], del TIR[3], del Payback semplice[4]), focalizzando l’attenzione anche sugli aspetti ambientali della diagnosi e sui consumi idrici correlati alle attività oggetto di diagnosi.L’applicativo genera infine un report di tutta l’analisi effettuata, offrendo uno strumento descrittivo della situazione energetica e ambientale generale dell’impresa.L’evento di oggi a Roma - si legge nella nota ufficiale - rper l’esecuzione delle diagnosi energetiche, giunto alla seconda annualità. ENEA ha realizzato su tutto il territorio nazionale eventi e campagne di formazione e informazione a supporto tecnico delle PMI e degli stakeholder interessati (EGE, ESCo, professionisti iscritti agli ordini, consulenti aziendali). Lo scorso anno da Roma è partito un ‘road show’ che ha fatto tappa a Portici (Napoli), Ferentino (Frosinone), Rimini, Bari, Potenza e Milano e proseguirà per tutto il