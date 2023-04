Regione Sicilia, esposto contro il rincaro delle tariffe aeree

(Teleborsa) - La Regione Sicilia torna a intraprendere azioni per contrastare l’aumento delle tariffe dei collegamenti aerei con l’isola, inviando un esposto alla Procura di Roma, a firma del presidente Renato Schifani, denunciando la “violazione delle norme sulla concorrenza e conseguente abuso di diritto da parte delle compagnie aeree” e aggiungendo l’ipotesi di abuso d’ufficio per, essendo la compagnia aerea di proprietà del ministero dell’Economia e dunque esercente un pubblico servizio, ritenendo che “le ipotizzate violazioni possono arrecare ingiusti vantaggi patrimoniali al proprio bilancio ed ingiusti svantaggi patrimoniali ai viaggiatori”.L’esposto è stato inviato per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture, all’e all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.