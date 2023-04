Wall Street a due velocità, bene il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 33.485 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.105 punti. In denaro il(+0,74%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,54%).Nella giornata diL'sarà sul CPI core di marzo, che dovrebbe registrare una variazione di 0,5% m/m e mantenere l’inflazione core elevata, a 5,7% a/a. Dal lato dell’attività di marzo, le vendite al dettaglio dovrebbero registrare un rialzo, spinto principalmente dalle auto, e la produzione industriale dovrebbe essere in aumento grazie a una marginale ripresa del manifatturiero.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,71%),(+0,74%) e(+0,68%). Il settore, con il suo -1,47%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,55%),(+0,75%),(+0,70%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,31%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,78%),(+3,76%),(+2,89%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,24%.scende del 2,07%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 238K unità; preced. 311K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,74 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale16:00: Scorte industria, mensile16:00: Vendite industria, mensile.