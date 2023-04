Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.347 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.075 punti.In ribasso il(-1,1%); con analoga direzione, in rosso l'(-0,91%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,27%),(-1,09%) e(-1,02%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Seduta all'insegna delTra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,33 Mln barili; preced. -3,74 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%).