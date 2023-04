Azimut, a marzo raccolta netta positiva per 621 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) -ha registrato nel mese di2023 unapositiva per 621 milioni di euro, raggiungendo così 2,6 miliardi di euro da inizio anno. Nel solo mese di marzo, l'83% della raccolta netta è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito. Ilcomprensive del risparmio amministrato si attesta a fine marzo a 83 miliardi di euro, di cui 57,3 miliardi di euro fanno riferimento alle masse gestite."Anche a marzo abbiamo registrato unaper le soluzioni d'investimento del gruppo, in particolare per i prodotti di risparmio gestito - ha commentato il- La componente gestita ha beneficiato di un nuovo mandato istituzionale italiano di oltre 150 milioni di euro, che compensa alcuni deflussi di fondi istituzionali e il contributo negativo dal Brasile a causa delle turbolenze di mercato"."Siamo lieti di annunciaredal lato dei mercati privati in Italia, come ad esempio il secondo fondo di Private Debt Multistrategy e il club deal dedicato all’investimento in Alps Blockchain, società specializzata nella realizzazione di mining farms alimentate da energia pulita - ha aggiunto - Inoltre, abbiamo registrato oltre 230 milioni di euro grazie al closing di alcuni fondi dei nostri GP Partner in Europa e negli Stati Uniti. Questo ha generato unanel mese e una raccolta di quasi 450 milioni di euro dall'inizio dell'anno".