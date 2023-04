Cina, frena l'inflazione a marzo. Prezzi di fabbrica in calo e domanda debole

(Teleborsa) - L'inflazione in Cina ha toccato il minimo di 18 mesi, così come sono scesi i prezzi di fabbrica, a marzo, poiché la domanda è rimasta debole, rafforzando la tesi affinché i responsabili politici intraprendano ulteriori misure per sostenere laContrariamente all'impennata dei prezzi a livello globale,mentre i settori industriale e di consumo faticano a riprendersi dal colpo della pandemia. Gli analisti stimano ora che quest'anno l'inflazione potrebbe essere inferiore agli obiettivi ufficiali di Pechino.L'(IPC) è aumentato dello 0,7% su base annua, registrando il ritmo più lento da settembre 2021 e più debole dell'aumento dell'1% riportato a febbraio. Il dato, rilevato dal(NBS), risulta inferiore all'aumento dell'1% indicato dal consensus."Il rapporto cinese sull'inflazione di marzo suggerisce che l'economia cinese sta conducendo un processo di disinflazione, il che indica uno spazio maggiore per l'allentamento della politica monetaria per stimolare la domanda", ha affermato Zhou Hao, economista di Guotai Junan International.L'(PPI) è sceso del 2,5% su base annua, il ritmo più veloce da giugno 2020 e rispetto a un calo dell'1,4% a febbraio. Il PPI è sceso per sei mesi consecutivi. I prezzi alla produzione sono rimasti invariati rispetto al mese precedente.L'inflazione dei prezzi alimentari, un fattore chiave dell'IPC, è rallentata al 2,4% su base annua dal 2,6% del mese precedente. Su base mensile, i prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti dell'1,4%.Il governo ha fissato un obiettivo per i prezzi medi al consumo nel 2023 di circa il 3%. I prezzi sono aumentati del 2% rispetto all'anno nel 2022.I recenti dati hanno mostrato che la ripresa economica della Cina è rimasta disomogenea, a marzo, con ilche ha registrato una forte ripresa, mentre ilin espansione ha perso slancio a causa degli ordini di esportazione ancora deboli.