Deodato.Gallery, accordo con l'artista cinese Liu Bolin

(Teleborsa) -, PMI Innovativa operante nel mercato dell’arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d’arte, annuncia la rappresentanza di Liu Bolin, artista cinese di fama internazionale.Deodato.Gallery ottiene l, fotografo cinese che indaga il rapporto tra uomo e ambiente attraverso autoscatti dove si mimetizza con il paesaggio. Punto d’incontro tra fotografia e performance, la sua produzione artistica è apprezzata a livello internazionale e da oltre vent’anni è esposta e ricercata dalle più rilevanti istituzioni e gallerie d’arte.La Società ha sottoscritto un accordo con l’artista per 4 anni, estendibili a 5, e prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.Oltre 20 opere di Liu Bolin sono già entrate in collezione e Deodato.Gallery sta organizzando una mostra nelle sue gallerie sul territorio svizzero nei prossimi mesi.L'accordo - spiega la società in una nota - "apre numerose opportunità di espansione sul panorama internazionale".