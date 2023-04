Giornata Nazionale del Mare. Meloni: "Risorsa geostrategica. Asset da rimettere al centro"

(Teleborsa) - Ricorre oggi 11 aprile la, istituita con il Decreto Legislativo 229/2017, per porre l'attenzione su una, come la definisce la Presidente del ConsiglioQuest'anno, per la ricorrenza, laa Piazza Colonna a Roma saràdalle ore 20.00 alle ore 24.00., afferma Meloni, ricordando che la geografia ha plasmato la nostra civiltà e ci ha reso piattaforme naturali per la diffusione della cultura, i commerci e la logistica. Purtroppo, però, l'Italia ha spesso dimenticato questa sua, si è percepita come una"., da ogni punto di vista, è una priorità del Governo", sottolinea Meloni.che i diversi Ministeri hanno previsto sul territorio nazionale per coinvolgere Istituzioni, cittadini, scuole e studenti e sottolineare il legame indissolubile tra l'Italia e il mare.Ilguarda al Mediterraneo e alla, che sono 29, cui si aggiungono 2 parchi sommersi, per un totale di 228mila ettari di mare e 700mila km di costa. E partecipa alla seconda edizione del "progetto per sviluppare e rafforzare un’efficace gestione delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)", in cui sono coinvolte o “Miramare”, “Porto Cesareo” e “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” che saranno gemellate, rispettivamente, con “Palm Island” (Libano), “El Hoceima” (Marocco) e “Zembra & Zembretta” (Tunisia)."La centralità geografica dell’Italia nel Mediterraneo, sia sotto il profilo ambientale che energetico. Ilabbraccia popoli e culture che possono, specialmente dopo lo storico accordo alla Cop15 sulla biodiversità di Montreal", dichiara il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo "straordinario nella gestione delle aree marine protette, che è giusto condividere rafforzando ogni giorno quella rete di tutela senza la quale ogni singolo intervento perderebbe di senso”.per la tutela del mare: acque di balneazione, erosione costiera, acquacoltura sostenibile, impatti e gestione ambientale dei porti e dei sedimenti marino costieri, posidonia oceanica, previsioni meteo del Sistema Idro-Meteo-Mare e Rete Mareografica Nazionale e della Laguna di Venezia.