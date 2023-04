IDNTT

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, hatra il 3 e il 6 aprile 2023, complessivamentead un prezzo medio unitario ponderato di 3,46 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni IDNTT ha in portafoglio, al 6 aprile, un totale di 114.000 azioni proprie, pari allo 1,523% del capitale sociale.