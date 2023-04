Illimity investe in una cartolarizzazione per 150 milioni

illimity Bank

(Teleborsa) -, ha strutturato un’operazione di cartolarizzazione di undal valore di circa 150 milioni di euro.illimity ha agito in qualità di Co-Arranger della cartolarizzazione, unitamente a Banca Finanziaria Internazionale, e ha contestualmente sottoscritto note ABS senior per un ammontare di 90 milioni di Euro.I crediti oggetto di cartolarizzazione sono stati originati da Banca Popolare Valconca, istituto in Amministrazione Straordinaria dallo scorso dicembre. Con questa operazione salgono ad oltre 250 milioni di euro gli investimenti realizzati dalla Divisione Investment Banking di illimity a soli nove mesi dall’avvio dell’operatività in tale specifico segmento di business.Dall’avvio dell’operatività della Divisione Investment Banking, accanto allo sviluppo di questa nuova area di business, è proseguita l’attività di Capital Markets con 6 operazioni di IPO su EGM (Euronext Growth Milan) nelle quali la Divisione ha agito da Global Coordinator e 20 Mandati di advisory (tra i quali 6 come Euronext Growth Advisor e 2 di Debt Capital Market) già eseguiti o in corso di esecuzione.La Divisione ha continuato a integrare e sviluppare i propri servizi per la clientela (aziende e intermediari finanziari) ampliando l’offerta sugli strumenti di copertura dei rischi (di tasso e di cambio) anche ad istituti terzi e a clientela non captive., ha commentato: “Con questa operazione salgono a oltre 250 milioni gli investimenti realizzati in soli nove mesi nell’ambito delle cartolarizzazioni strutturate dalla Divisione Investment Banking.Il mercato si sta mostrando molto dinamico e noi, forti dei fondamentali della Banca, siamo pronti a rispondere a una crescente domanda. Abbiamo, infatti, una robusta pipeline su cui siamo già al lavoro, non solo nel segmento delle cartolarizzazioni, ma più in generale in tutte le aree di attività della Divisione Investment Banking”., ha aggiunto: "La Divisione Investment Banking ha rapidamente superato i target che aveva fissato.. I nostri indicatori in questo ambito sono infatti particolarmente robusti e ai vertici del sistema bancario: abbiamo unLiquidity Coverage Ratio di oltre 300% e un buffer di liquidità di circa 1 miliardo di euro, mentre il CET1 ratio supera il 15%. Metteremo la nostra liquidità e il nostro capitale al servizio non solo degli investimenti della Divisione Investment Banking, ma anche delle altre Divisioni di business della banca che conta su una pipeline robusta e diversificata che prevediamo in accelerazione nella seconda metà dell’anno”.