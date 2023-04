N2G, Kevin M. Strong nominato nuovo CEO

(Teleborsa) -ha nominatonuovo chief executive officer. Strong, già head of Multinational Business di The Hartford sostituisce il CEO uscente Bill Skapof, che ha guidato l'azienda sin dalla sua fondazione nel 2020. "Sono entusiasta di far parte di una squadra di professionisti così esperti, e continuare a rafforzare ulteriormente il marchio di N2G come fornitore di riferimento per le soluzioni globali incentrate sul cliente", ha affermatoassume la guida di N2G dopo aver maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore assicurativo a livello globale presso le principali società di assicurazioni e broker. Più recentemente, nel ruolo di head of Multinational Business di The Hartford, ha gestito i team "US-produced" e "global program"; si è inoltre occupato della rete globale di assicuratori di The Hartford e delle operazioni della filiale canadese. In precedenza, Strong ha ricoperto il ruolo di worldwide director di Global Programs e Network Service di XL Catlin, gestendo le attività negli Stati Uniti, in Messico, Regno Unito, Austria, India, Hong Kong e Cina. Strong ha inoltre ricoperto posizioni di vertice presso Marsh e Aon a New York."Kevin ha una consolidata esperienza nello sviluppo di business a livello multinazionale e condivide l’approccio di Nationwide e Generali nei confronti del cliente – ha affermato–. Sono convinto che le doti manageriali di Kevin e la sua conoscenza del mercato contribuiranno a far crescere ulteriormente questa joint venture".N2G è un'innovativa joint venture tra, uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management – attraverso Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) la sua unità Property & Casualty – e, tra le principali società globali di assicurazioni e servizi finanziari. N2G fornisce soluzioni assicurative multinazionali per clienti commerciali internazionali.La società ha creato unache permette di semplificare il processo di quotazione in tutte le linee di business, grazie a sistemi all'avanguardia strettamente integrati. Laha vinto ilnella categoria tecnologie emergenti e digitali."Sono felice di dare il benvenuto a Kevin come nuovo CEO di N2G e sono certo che sarà in grado di rafforzare e far crescere ulteriormente le attività di N2G – ha affermato–. Grazie alla sua vasta esperienza internazionale nel settore assicurativo, Kevin sarà in grado di implementare la nostra strategia per fornire soluzioni multinazionali ai clienti commerciali internazionali e proteggere le loro attività in tutto il mondo. Vorrei inoltre ringraziare Bill per il suo eccezionale lavoro e impegno di questi anni".La nomina di Strong a nuovo CEO di N2G è effettiva del 10 aprile.