Newmont migliora offerta per l'acquisto dell'australiana Newcrest

Newmont

(Teleborsa) -, società americana di estrazione dell'oro, hae creare un colosso del settore. In base all'offerta rivista, gli azionisti di Newcrest riceverebbero 0,400 azioni Newmont per ogni azione detenuta, con un valore implicito di A$ 32,87 per azione, rispetto a un precedente rapporto di cambio di 0,380 che il consiglio di amministrazione di Newcrest aveva rifiutato all'unanimità a febbraio.L'valuta Newcrest 29,4 miliardi di dollari australiani (circa 19,5 miliardi di dollari). Secondo i termini della proposta, gli azionisti di Newcrest deterrebbero circa il 31% della società combinata.Il consiglio di amministrazione di Newcrest ha accettato di concedere a Newmontdi conferma per consentire a Newmont di presentare una. La due diligence dovrebbe essere completata entro circa quattro settimane. Newcrest ha indicato che intende concedere l'esclusiva a Newmont durante il periodo di due diligence."Stiamo entrando in una nuova era in cui le società minerarie devono attenersi a uno. Questa transazione rafforzerebbe la nostra posizione di azienda aurifera leader a livello mondiale unendoci a due dei principali produttori di oro senior del settore e stabilendo il nuovo standard nell'estrazione sicura, redditizia e responsabile", ha dichiarato Tom Palmer, CEO di Newmont.