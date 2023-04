Positiva la borsa di Tokyo. Miste le piazze cinesi

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta finanziaria per la Borsa dimalgrado la chiusura mista degli indici azionari americani, in attesa delle nuove indicazioni dall'inflazione statunitense. Gli investitori scommettono sul fatto che la Federal Reserve terminerà presto la sua aggressiva campagna di inasprimento monetario sulla scia del rapporto sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, pubblicato lo scorso venerdì e che ha mostrato un'economia ancora resistente.L'indice giapponese Nikkei mostra sulun rialzo dell'1,14%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,24%.Pressoché invariato(+0,13%); sale(+1,43%).In moderato rialzo(+0,46%); sulla stessa linea, positivo(+1,23%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,30%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,26%.Il rendimento per l'è pari 0,45%, mentre il rendimento deltratta 2,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,5%; preced. -1,4%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,4%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -7,8%; preced. 9,5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,6%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 0%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 2,4%).